oraciones e intenciones

Corría el año 1917 y en Fatima una pequeña localidad portuguesa corren noticias desconcertantes que hablan de una aparición de la Virgen Maria a tres pequeños

pastorcitos del lugar, dado el contexto se levantaron grandes suspicacias ya que el mensaje mariano denunciaba al comunismo prediciendo ademas una gran guerra venidera, el mensaje que quedaría resonando hasta nuestros dias fue la orden perentoria que la Virgen entrego al Papa a través de los pastorcitos; debía "Consagrarse a Rusia al corazón inmaculado de Maria... obligando a todos los fieles a rezar por la conversión de Rusia al Catolicismo y rezar por las intenciones del Papa" mensaje político de gran impacto para la época que remeció las conciencias de muchos que entregaron los cánticos en latín al Papa Pio X y que pedían por la destrucción del incipiente poderío comunista de la época........ "Rezar por la conversión de Rusia y las intenciones del Papa".

Hoy Rusia ya no es comunista y pese a distribuir su poder en una enmarañada red de "señores" muy alejada del espíritu Católico, Putin, su gobernante no se arrodilla frente al lobby gay ni tampoco frente a las internacionales al servicio de la gran finanza como Greenpeace, Rusia ha frenado el avance del wahabismo en oriente medio y asia meridional involucrándose militarmente en Siria, Putin ha limitado el aborto como medida en pro de Rusia y ha promovido la familia, es verdad que esta conversión colisiona con el pasado como agente de la KGB del líder Ruso, sin embargo, la realidad se construye con hechos y en este caso los hechos son una sumatoria positiva y virtuosa de acciones concretas. El papado hoy es un lugar extraño y fuera de todo marco de comparación, francisco ha violentado con sinica sonrisa la Tradición Católica, ha socavado al Matrimonio Católico con su enciclica Amoris Laetitia, levanta el castigo a quienes perpetren aborto al mismo tiempo que no escatima en guiños al poder del lobby homosexual....... en resumen otras acciones que hablan de su hechor, no cabra otra que adaptarse a los tiempos y

"Rezar por las intenciones de Rusia y la conversión del papa..."