Las 5 predicciones mas chantas de un nuevo año

Cada vez que se requiere subir el rating de un programa se convoca a un mago, espiritista o brujo encargado de predecir el futuro, algunas estaciones televisivas con bajo

presupuesto convocan magos rudimentarios con evidentes falencias en su lenguaje y de vestir pobre, otros canales convocan a otro tipo de mago vestidos de traje y con mucho mayor vocabulario a quienes llaman economistas, como sea ambos dicen poseer capacidades para avisorar el futuro con pocos aciertos y mucha promoción, como sean sus capacidades predictivas todos caen en los mismos lugares comunes y predicciones chantas que a continuación mostramos:

- "En Chile habrá un gran terremoto", sin duda "sandia calada" ya que en un país sísmico como Chile que mide 4400 kms de extensión continental es imposible que no exista a lo menos un terremoto, si a esto se le suma la lata acumulación de energía en ciertas zonas del país no es de extrañar que debamos enfrentar mas de un terremoto durante el próximo año, lo realmente raro y que ameritaria todos los alagos de existir una predicción seria que se predijera que durante el 2017 no temblará en todo Chile.

- La economía global experimentara grandes cambios durante el 2017, a estas alturas ya es evidente que la lucha de divisas que se generara por el dolar y el amenazante yuan Chino generara grandes convulsiones, si a esto sumamos el factor político entre el nuevo residente de la Casa Blanca y la gran finanza internacional, es obvio que veremos un escenario global convulsionado y con pugnas por consolidar la hegemonía global.

- "Se morirá una persona connotada del ámbito nacional" la muerte es algo que ocurre todos los días y la gente televisivamente conocida no es inmune a ella, cuando se realizan este tipo de informaciones no existen tampoco grandes precisiones respecto de el rango etario ni la ocupación, sino que se deja amplia y libre a la interpretación la encarnación de la tragedia.

- "Éste sera un año de conflictos" desde la creación de la Sociedad de las Naciones (antigua Naciones Unidas) cuya primera máxima declarada era terminar con los conflictos a nivel planetario, han existido solo 45 minutos de paz global, por lo que señalar que existirán guerras durante el próximo año a estas alturas es una obviedad, las fuentes son variadas y ya se están larvando en Siria, en Europa con el ingreso masivo de milicianos foráneos, Ucrania y el Mar de la China, conflictos que amenazan con ser mas de lo que parecen.



- "éste será el año en que el mundo termina tal y como lo conocemos" una afirmación ambigua que por una lado señala el fin del mundo, pero que por otro lado deja abierta la puerta a que hechos mundiales sean concebidos como señales determinantes, es en general la única predicción que se cumple ya que cada día que pasa nos acercamos cada vez mas al fin de los tiempos, aunque este demore cientos de miles de años.