Rand Paul exhorat a Trump a no tomar medidas militares en Siria

"No quiero apoyar a las personas que odian a nuestro país"

El Senador Rand Paul ha instado al Presidente a adherirse a la posición sobre Siria que él adoptó antes de asumir el cargo - "que la intervención militar hará más daño que bien".

El senador retweeteo un tweet de Trump publicado en agosto de 2013, cuando se culpo al gobierno de Siria de un ataque con armas químicas similar al de esta semana.

En ese momento Trump tweeteo "¿Qué vamos a conseguir bombardeando a Siria, además de más deudas y un posible conflicto a largo plazo? Obama necesita aprobación del Congreso ". Mientras condenaba los reportados ataques en la ciudad siria de Idlib, Paul señaló que lo que Trump escribió "sigue siendo verdad hoy como lo fue en 2013. Ambas partes". En ese momento, Trump dejó sus sentimientos claros tras la muerte de cientos de personas en el ataque, y la administración Obama estuvo a punto de emprender acciones militares. Con la atrocidad de esta semana en Siria, parece que Trump ha cambiado su postura.

El presidente dijo el miércoles que el ataque "cruzó muchas líneas para mí" y que su "actitud hacia Siria y Assad ha cambiado mucho". Después de decir la semana pasada que era asunto del pueblo sirio, en lugar de forasteros decidir qué hacer con Assad, el secretario de Estado Rex Tillerson dijo que ahora cree que Rusia necesita reconsiderar su apoyo al régimen de Assad.

En otra entrevista con Fox & Friends el miércoles, el senador Paul recordó a los espectadores que el apoyo brindado por el gobierno de Estados Unidos a los rebeldes sirios en el pasado ha llevado directamente a la situación actual en Siria. "Creo que también es importante notar que el bando rebelde que McCain quiere apoyar, se conforma por islamistas radicales que odian a Estados Unidos y odian a Israel. Y no quiero apoyar a las personas que odian a nuestro país ".

"No quiero apoyar a las personas que dicen que cuando terminen con Assad van a atacar a Israel y no ISIS. Así que es una situación complicada. Y puede ser - puede ser una guerra que no tiene amigos. Y eso hace que sea una posición difícil de ver ", agregó el senador.